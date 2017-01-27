Патрик Вийера: Хедира входит в список возможных трансферов «Нью-Йорк Сити»

«Ничего не могу сказать, кроме того, что этот футболист входит в список наших возможных приобретений. Сами играет в одном из лучших клубов мира и я не думаю, что он хотел бы переехать в MLS.

Сейчас у нас есть несколько вариантов по усилению состава, но мы хотим быть уверены, что тот или иной футболист принесет пользу и поможет клубу выйти на новый уровень, — сказал французский наставник, слова которого приводит Goal.

Напомним, Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне игрок сборной Германии провел во всех турнирах за туринский клуб 24 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает 29-летнего футболиста в 23 млн евро, а его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2019 года.