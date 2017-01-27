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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28575267/
27 января 2017, 15:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Сандерленда» Джилободжи дисквалифицирован на четыре матча

Ассоциация футбола Англии дисквалифицировала защитника «Сандерленда» Папи Джилободжи за грубую игру в матче 23-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (0:2). Об этом говорится на официальном сайте клуба.

В концовке игры сенегалец руками ударил в лицо полузащитника «дроздов» Даррена Флетчера, но момент остался без внимания со стороны главного судьи Крэйга Поусона. Изучив видеоматериалы, футбольная ассоциация Англии предъявила Папи обвинения, и у 28-летнего игрока было время, чтобы ответить на обвинения.

Несмотря на то что Джилободжи не признал вину, видеоматериалы говорили об обратном. Решением FA защитник дисквалифицирован на четыре игры.

21.01.2017 18:00 Зрители 24380 основной раунд: 22-й тур The Hawthorns
Вест Бромвич Альбион 2:0 Сандерленд
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Тони Пулис Дэвид Мойес
Голы
30′ Даррен Флетчер (Г. Маколи) 24
36′ Крис Брант 11
Составы
Бен Фостер 1
90+2′ Аллан Ньом 2
Гарет Маколи 23
Крейг Доусон 25
Клаудио Якоб 5
Мэтт Филлипс 10
Крис Брант 11
Даррен Флетчер 24
72′ Джеймс Моррисон 7
Джейк Ливермор 8
81′ Насер Шадли 22
Джеймс Макклин 14
87′ Хосе Саломон Рондон 9
Хэл Робсон-Кану 4
1 Вито Манноне
2 Билли Джонс
3 Патрик ван Анхолт
5 Папи Джилободжи
16 Джон О`Ши
7 Себастьян Ларссон
8 Джек Родуэлл
39 Джордж Ханимэн 85′
18 Джермейн Дефо
4 Джейсон Денайер 79′
9 Фабио Борини
44 Аднан Янузай 66′
28 Виктор Аничебе
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
1 Угловые 4
15 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сандерленд
Новости Матчи Состав Статистика
Вест Бромвич Альбион
Новости Матчи Состав Статистика
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