Защитник «Сандерленда» Джилободжи дисквалифицирован на четыре матча
Ассоциация футбола Англии дисквалифицировала защитника «Сандерленда» Папи Джилободжи за грубую игру в матче 23-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (0:2). Об этом говорится на официальном сайте клуба.
В концовке игры сенегалец руками ударил в лицо полузащитника «дроздов» Даррена Флетчера, но момент остался без внимания со стороны главного судьи Крэйга Поусона. Изучив видеоматериалы, футбольная ассоциация Англии предъявила Папи обвинения, и у 28-летнего игрока было время, чтобы ответить на обвинения.
Несмотря на то что Джилободжи не признал вину, видеоматериалы говорили об обратном. Решением FA защитник дисквалифицирован на четыре игры.
|21.01.2017 18:00
|Зрители 24380
|основной раунд: 22-й тур
|The Hawthorns
|Вест Бромвич Альбион
|2:0
|Сандерленд
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Тони Пулис
|Дэвид Мойес
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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