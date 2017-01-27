Защитник «Сандерленда» Джилободжи дисквалифицирован на четыре матча

В концовке игры сенегалец руками ударил в лицо полузащитника «дроздов» Даррена Флетчера, но момент остался без внимания со стороны главного судьи Крэйга Поусона. Изучив видеоматериалы, футбольная ассоциация Англии предъявила Папи обвинения, и у 28-летнего игрока было время, чтобы ответить на обвинения.



Несмотря на то что Джилободжи не признал вину, видеоматериалы говорили об обратном. Решением FA защитник дисквалифицирован на четыре игры.