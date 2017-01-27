«Манчестер Юнайтед» зимой Янга продавать не собирается

В прессе сообщалось, что 31-летний полузащитник может продолжить карьеру в Китае, но главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью отпускать Янга не собирается. Об этом информирует Manchester Evening News. Португалец решил сохранить хавбека после того, как команду покинул Мемфис Депай.



Ранее интерес к Эшли Янгу также проявляли «Вест Бромвич Альбион», «Суонси Сити» и «Эвертон».