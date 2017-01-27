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27 января 2017, 13:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» зимой Янга продавать не собирается

Полузащитник Эшли Янг не покинет «Манчестер Юнайтед» нынешней зимой. Контракт футболиста истекает летом 2018 года, но в нынешнем сезоне хавбек играет мало. На счету Янга всего 4 матча в АПЛ (2 в основном составе).

В прессе сообщалось, что 31-летний полузащитник может продолжить карьеру в Китае, но главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью отпускать Янга не собирается. Об этом информирует Manchester Evening News. Португалец решил сохранить хавбека после того, как команду покинул Мемфис Депай.

Ранее интерес к Эшли Янгу также проявляли «Вест Бромвич Альбион», «Суонси Сити» и «Эвертон».

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