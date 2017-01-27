Форвард «Эйпена»: Клуб заставляет меня перейти в ЦСКА, но я не хочу
Нападающий бельгийского «Эйпена» Генри Оньекуру заявил, что руководство клуба уговаривает его принять предложение о переходе в ЦСКА. 19-летний нигериец сообщил, что не хочет переходить в российскую команду. Об интересе армейцев к форварду сообщалось в ноябре минувшего года.
— В вопросе моего трансфера «Эйпен» действует просто смешно, — цитирует AfricanFootball Оньекуру. — В первую очередь они озабочены своей выгодой, мое мнение и мнение моего агента их не интересует. Руководство обещало мне, что я смогу уйти в январе, если будут достойные предложения. Таковые имеются, но «Эйпен» настаивает на том, чтобы я согласился на переход в ЦСКА, а в этом я не заинтересован. Со мной ведут себя несправедливо и неприемлемо.
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