Форвард «Эйпена»: Клуб заставляет меня перейти в ЦСКА, но я не хочу

— В вопросе моего трансфера «Эйпен» действует просто смешно, — цитирует AfricanFootball Оньекуру. — В первую очередь они озабочены своей выгодой, мое мнение и мнение моего агента их не интересует. Руководство обещало мне, что я смогу уйти в январе, если будут достойные предложения. Таковые имеются, но «Эйпен» настаивает на том, чтобы я согласился на переход в ЦСКА, а в этом я не заинтересован. Со мной ведут себя несправедливо и неприемлемо.