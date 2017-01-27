Куртуа близок к переходу в «Реал», а Конте требует Морату

Согласно информации источника, 24-летний бельгийский футболист уже достиг соглашения с «Королевским клубом». Осталось только убедить главного тренера «Челси» Антонио Конте дать согласие на смену клубной прописки игрока. Итальянский специалист не возражал бы против такого развития событий, однако настаивает на включении в возможную трансферную операцию нападающего «сливочных» Альваро Мораты.



Ранее сообщалось, что Мората очень недоволен своим положением в клубе и намерен покинуть его, если главным тренером «Реала» останется Зинедин Зидан.