Экс-наставник «Сельты» считает, что Зидан намеренно проиграл в Кубке Испании

«Зидан хотел отказаться от Кубка Испании ещё в борьбе с “Севильей”. Однако наставник “Севильи” Сампаоли опередил его. Ещё до Рождества Зидан думал о том, чтобы избавиться от этого турнира», — цитирует Фернандеса Cope.