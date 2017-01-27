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27 января 2017, 13:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-наставник «Сельты» считает, что Зидан намеренно проиграл в Кубке Испании

Бывший главный тренер «Сельты» Виктор Фернандес обвинил наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана в том, что он вместе со своей командой намеренно проиграл в четвертьфинале Кубка Испании. «Королевский клуб» проиграл по сумме двух матчей «Сельте», не выйдя в полуфинал турнира. Но Фернандес пошёл дальше, утверждая, что французский специалист хотел отказаться от этого турнира даже раньше.

«Зидан хотел отказаться от Кубка Испании ещё в борьбе с “Севильей”. Однако наставник “Севильи” Сампаоли опередил его. Ещё до Рождества Зидан думал о том, чтобы избавиться от этого турнира», — цитирует Фернандеса Cope.

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