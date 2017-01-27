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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28573836/
27 января 2017, 13:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Китайские клубы опровергли заинтересованность в приобретении Руни

Футбольная ассоциация Шанхая опровергла информацию, согласно которой «Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай СИПГ» проявляют интерес к капитану «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни.

Ранее в СМИ сообщалось, что китайский клуб готов предложить 31-летнему английскому футболисту соглашение, по которому он бы зарабатывал £ 1 млн в неделю (около € 1,15 млн).

«Насколько знаем, оба шанхайских представителя китайской Суперлиги завершили трансферные дела, и у них не осталось вакансий для иностранных игроков. Глава нашей Футбольной ассоциации назвал все слухи выдуманными», — говорится в заявлении футбольной ассоциации Шанхая.

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