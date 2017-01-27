Китайские клубы опровергли заинтересованность в приобретении Руни

Ранее в СМИ сообщалось, что китайский клуб готов предложить 31-летнему английскому футболисту соглашение, по которому он бы зарабатывал £ 1 млн в неделю (около € 1,15 млн).



«Насколько знаем, оба шанхайских представителя китайской Суперлиги завершили трансферные дела, и у них не осталось вакансий для иностранных игроков. Глава нашей Футбольной ассоциации назвал все слухи выдуманными», — говорится в заявлении футбольной ассоциации Шанхая.