«Вольфсбург» нацелился на Черчи
Тренерский штаб «Вольфсбурга» заинтересован в услугах нападающего мадридского «Атлетико» Алессио Черчи, сообщает Sky Sport Italia.
Согласно информации источника, Черчи может покинуть испанский клуб уже в зимнее трансферное окно.
Итальянский футболист не пользуется доверием главного тренера столичной команды Диего Симеоне. В нынешнем сезоне 29-летний игрок не принял участия ни в одном матче чемпионата Испании.
«Вольфсбург» в свою очередь в нынешнем сезоне выступает не очень удачно: по итогам 17 туров чемпионата Германии «волки» заработали 19 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.
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