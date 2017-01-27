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27 января 2017, 13:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вольфсбург» нацелился на Черчи

Тренерский штаб «Вольфсбурга» заинтересован в услугах нападающего мадридского «Атлетико» Алессио Черчи, сообщает Sky Sport Italia.

Согласно информации источника, Черчи может покинуть испанский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Итальянский футболист не пользуется доверием главного тренера столичной команды Диего Симеоне. В нынешнем сезоне 29-летний игрок не принял участия ни в одном матче чемпионата Испании.

«Вольфсбург» в свою очередь в нынешнем сезоне выступает не очень удачно: по итогам 17 туров чемпионата Германии «волки» заработали 19 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

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