«Эспаньол» не позволит «Барсе» обойти «Севилью»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

27 января, пятница

22.45. ОСАСУНА — МАЛАГА.

«Малага» потерпела четыре поражения подряд, и даже назначение нового главного тренера Марсело Ромеро не помогло «анчоусам» — три из этих проигрышей случились уже под руководством уругвайца. Ни один тренер в истории команды не начинал свою работу с настолько плохих результатов. Однако стоит заметить, что в четырех последних турах «Малага» встречалась с сильными соперниками — все они идут в первой восьмерке. Теперь же андалусийцы сразятся с командой, идущей на 20-м месте. Более того, «Осасуна» в четырех последних матчах на своем поле неизменно пропускала не менее трех голов. Обоим соперникам отступать некуда — нужна только победа!

Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 3,14 Н — 3,32 П2 — 2,38.

28 января, суббота

15.00. ВИЛЬЯРРЕАЛ — ГРАНАДА.

«Гранада» приедет на стадион «Керамика» без двух дисквалифицированных футболистов — Перейры и Агбо. У «Вильярреала» же перебрал желтых карточек Жауме Коста, а Бакамбю не спешит возвращаться из Кубка Африки — дела у сборной ДР Конго идут хорошо. Список травмированных у «подводников» стандартный — Мусаккьо, Черышев, Сольдадо. Без всех них «Вильярреал» играет уже довольно давно, но в последнее время — не особенно успешно.

«Желтая субмарина» не побеждала ни разу в пяти последних играх, включая кубковые. Шанс переломить тенденцию у «Вильярреала» просто прекрасный — домашняя встреча с соперником, лидирующим в турнире по пропущенным мячам и ни разу не побеждавшим в гостевых встречах.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Коэффициенты Winline: П1 — 1,38 Н — 4,85 П2 — 9,03.

18.15. АЛАВЕС — АТЛЕТИКО.

Как тут не вспомнить встречу этих соперников в первом туре — «Атлетико» имел гигантское преимущество, обстучал все штанги, создал массу голевых моментов и наконец смог-таки открыть счет на 93-й минуте, после чего… «Алавес» сравнял счет на 95-й минуте после чуть ли не первой же своей опасной атаки — 1:1!

Команда Диего Симеоне очень постарается взять реванш. Но в Витории «индейцам» не сможет помочь Габи. Капитан «Атлетико» дисквалифицирован за перебор желтых карточек. Между тем «Алавес» уже доказал, что его успех в первом туре был не просто везением — новички чемпионата закончили первый круг на почетном для себя 12-м месте и вскоре сыграют в полуфинале Кубка Короля.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 6,18 Н — 3,70 П2 — 1,64.

20.30. ЭЙБАР — ДЕПОРТИВО.

«Депортиво» является самой миролюбивой командой 2017 года. С января галисийцы не выиграли ни одного матча, ни одной игры не проиграли, а вничью сыграли уже пять раз! Вполне могут и в шестой! Хотя чуть более вероятным исходом выглядит победа «Эйбара» — у басков преимущество своего поля и на семь очков больше по итогам первого круга чемпионата.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,18 Н — 3,31 П2 — 3,57.

22.45. ЛЕГАНЕС — СЕЛЬТА.

«Сельта» оставила много сил и эмоций в кубковом четвертьфинале. Ради того, чтобы быть лучше готовыми к ответной игре с «Реалом», галисийцы практически пожертвовали прошлой игрой чемпионата, выставив в Сан-Себастьяне скорее второй состав, чем основной. Жертва была не напрасной — «Реал» пройден. Но ответная игра с мадридцами отняла у футболистов «Сельты» так много сил, что теперь их может запросто не хватить против свежего «Леганеса».

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,46 Н — 3,21 П2 — 3,11.

29 января, воскресенье.

14.00. БЕТИС — БАРСЕЛОНА.

Семь последних матчей межу этими соперниками завершились семью победами «Барселоны». Но сейчас каталонцы окажутся в не самой комфортной ситуации — в четверг вечером они встречались в Кубке с «Реал Сосьедадом», и времени на восстановление было мало как никогда.

Между тем возможности для ротации состава у Луиса Энрике ограничены — в средней линии много травм (Бускетс, Иньеста, Рафинья), а в линии атаки просто нет достойных замен для Месси, Луиса Суареса и Неймара. Так что у «Бетиса» будет преимущество в свежести. Однако севильцы ослаблены травмами ключевых футболистов атаки — Хоакина и Санабрии.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 9,86 Н — 5,98 П2 — 1,28.

18.15. ЭСПАНЬОЛ — СЕВИЛЬЯ.

Если «Эспаньол» проиграет, то у «попугаев» будет оправдание — уступили конкуренту «Барселоны» и не дали сине-гранатовым обогнать «Севилью»! Игра этих команд в первом круге закончилась победой подопечных Сампаоли с теннисным счетом 6:4. «Севилья» закончила первый круг похожим матчем — неделю назад команда выиграла в Памплоне 4:3. Но едва ли их игра в Корнелье станет столь же результативной — «Эспаньол» в последние месяцы наладил качественную игру в обороне и пропускает редко. А тут еще и Витоло травмирован.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 3,42 Н -3,45 П2 — 2,14.

20.30. АТЛЕТИК — СПОРТИНГ.

Болельщики «Атлетика» наверняка устроят мощную овацию защитнику «Спортинга» Аморебьете, много лет цементировавшему оборону баскского клуба. Воспитанник «львов» уверенно лидирует в чемпионате по количеству заработанных желтых карточек — аж 11 штук за 16 сыгранных матчей чемпионата. Но едва ли жесткости Аморебьеты будет достаточно, чтобы остановить «Атлетик». У басков возвращаются в строй после дисквалификаций Беньят и Адурис, но и без этих ключевых футболистов неделю назад красно-белые смотрелись просто великолепно в матче против мадридского «Атлетико» (2:2).

Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,36 Н — 4,49 П2 — 9,04.

22.45. РЕАЛ — РЕАЛ СОСЬЕДАД.

У команды Зинедина Зидана черная полоса — за двумя поражениями подряд последовала малоубедительная победа над «Малагой» (2:1) и вылет из Кубка Короля по итогам ничьей в Виго. Между тем список травмированных у «Реала» очень солидный — Карвахаль, Пепе, Варан, Марселу, Модрич, Бэйл.

В такой ситуации у мадридцев вполне могут возникнуть проблемы в матче против пятой команды чемпионата. Однако баскам не повезло с календарем — они потратили массу сил в четверг в кубковой игре на «Камп Ноу». Оборона басков там была разорвана в клочья — пять пропущенных мячей.

Прогноз «СЭ» — 3:2. Коэффициенты Winline: П1 — 1,28 Н — 6,23 П2 — 9,34.

30 января, понедельник

22.45. ЛАС-ПАЛЬМАС — ВАЛЕНСИЯ.

«Валенсия» сейчас в лучшей форме за весь сезон — две победы подряд, убедительная игра, первый «сухой» матч за весь чемпионат. «Лас-Пальмас», напротив, на спаде. Но все-таки островитяне еще никому не проигрывали в текущем чемпионате на своем поле. Лидер «Лас-Пальмаса» Кевин-Принес Боатенг возвращается в строй после дисквалификации, восстановились от травм другие лидеры канарской команды, так что игра наверняка выйдет зрелищной и интересной.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,48 Н — 3,40 П2 — 2,83.