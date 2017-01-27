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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28573358/
27 января 2017, 13:14 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Наполи» отклонил предложение «Саутгемптона» по Габбьядини

«Саутгемптон» сделал «Наполи» очередное предложение по нападающему Маноло Габбьядини, но получил отказ.

Как утверждает Sky Sports, английский клуб был готов выплатить за 25-летнего итальянца 13,5 миллиона фунтов стерлингов, а также в будущем заплатить 3 миллиона фунтов стерлингов в качестве бонусов. Однако «Наполи» хочет получить за своего игрока сразу не менее 17 миллионов фунтов стерлингов. В текущем сезоне Габбьядини провел в составе неаполитанцев 19 матчей и забил 5 мячей.

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