«Наполи» отклонил предложение «Саутгемптона» по Габбьядини

Как утверждает Sky Sports, английский клуб был готов выплатить за 25-летнего итальянца 13,5 миллиона фунтов стерлингов, а также в будущем заплатить 3 миллиона фунтов стерлингов в качестве бонусов. Однако «Наполи» хочет получить за своего игрока сразу не менее 17 миллионов фунтов стерлингов. В текущем сезоне Габбьядини провел в составе неаполитанцев 19 матчей и забил 5 мячей.