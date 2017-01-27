Экс-хавбек «Краснодара» и «Кубани» Пиззелли продолжит карьеру в Греции

В «Ксанти» Пиззелли перебрался из «Аль-Фуджайры», однако детали сделки и срок контракта не разглашаются. Помимо российских команд, армянский футболист играл за «Пюник», донецкий «Металлург» и «Актобе».



После 17 туров «Ксанти» занимает третье место в чемпионате Греции.