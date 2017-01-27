Дисциплинарный комитет отложил решение по дисквалификации Васильева

Как сообщает официальный сайт лиги, функционер прокомментировал свои слова о судействе в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (1:3), однако комиссия перенесла вынесение решения на 9 февраля.

Напомним, после игры Васильев в резкой форме раскритиковал судей, обвинив их в предвзятости.