Дисциплинарный комитет отложил решение по дисквалификации Васильева
Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции отложил решение по дисквалификации
вице-президента «Монако» Вадима Васильева.
Как сообщает официальный сайт лиги, функционер прокомментировал свои слова о судействе в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (1:3), однако комиссия перенесла вынесение решения на 9 февраля.
Напомним, после игры Васильев в резкой форме раскритиковал судей, обвинив их в предвзятости.
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