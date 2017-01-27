Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28571926/
27 января 2017, 11:27 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дисциплинарный комитет отложил решение по дисквалификации Васильева

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции отложил решение по дисквалификации вице-президента «Монако» Вадима Васильева.

Как сообщает официальный сайт лиги, функционер прокомментировал свои слова о судействе в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (1:3), однако комиссия перенесла вынесение решения на 9 февраля.

Напомним, после игры Васильев в резкой форме раскритиковал судей, обвинив их в предвзятости.

Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Лион
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Украинского футболиста могут дисквалифицировать на четыре года за применение допинга

Украинского футболиста могут дисквалифицировать на четыре года за применение допинга

Защитник «Александрии» Станислав Микицей может получить четырехлетнюю дисквалификацию за применение запрещенных препаратов, которые были обнаружены у него в крови, сообщает Football.ua.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Смолов всех шокировал своим заявлением

К чему привёл скандальный поступок Тарасова в Турции. Теперь мы знаем правду

В "Зенит" пришел трансферный запрос на Дзюбу