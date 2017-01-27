Китайские футбольные клубы в прошлом году потратили $ 450 млн на покупку игроков

Резкий рост инвестиций в иностранных футболистов, целью которых является повышение уровня китайской Суперлиги, позволил стране выйти на пятое место в мировом рейтинге ФИФА по расходам, позади Англии, Германии, Испании и Италии.



Для сравнения, в 2013 году китайские клубы потратили $ 27,8 млн. В 2015 году эта сумма возросла до $ 168 млн, а в прошлом году до $ 450 млн.



Покупка Халка у «Зенита» стала одной из самых дорогостоящих. «Шанхай СИПГ» заплатил $ 60 млн. В итоге в Китае ввели ограничение на количество иностранных футболистов, чтобы пресечь большие расходы.



В Европе больше всех потратили английские команды. Общий расход составил $ 1,37 млрд. Только «Манчестер Юнайтед» потратил $ 116 млн на покупку полузащитника Поля Погба.



В мировом масштабе расходы выросли на 14% до рекордных $ 4,79 млрд в 2016 году. Цифры ФИФА предоставлены без учёта внутренних продаж.