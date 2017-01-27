«Динамо-Брест» выиграло турнир по футболу Winter Cup
27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Динамо-Бреста» выиграли домашний турнир Winter Cup-2017, который прошел с 24 по 26 января. Такая информация размещена на клубном сайте команды, сообщает БЕЛТА.
В соперниках у динамовцев были балтийские клубы. В первом матче брестчане со счетом 4:1 разгромили чемпионов Латвии — ФК «Вентспилс». Поединок хозяев с игроками литовского «Тракая» закончился вничью — 2:2. Спарринг гостей также не выявил победителя — 1:1. По сумме очков победу в товарищеском турнире праздновали представители Беларуси, которые и стали обладателями зимнего Кубка.
Этот
На тренировочном сборе в турецком Белеке брестские динамовцы пробудут с 1 по 15 февраля. Затем команда отправится в Испанию. Подготовка к сезону в Оливе продлится до 4 марта.
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