Мората намерен покинуть «Реал», если наставником команды останется Зидан

Футболист сборной Испании попадает в стартовый состав далеко не всегда, что его совсем не устраивает. Согласно информации источника, Мората намерен в летнее трансферное окно сменить клубную прописку, если главным тренером «сливочных» останется Зинедин Зидан. Мората уже попросил своего агента рассматривать предложения, которые будут делать ему другие клубы. В данный момент к игроку, в частности, проявляют интерес туринский «Ювентус» и лондонские «Челси» с «Арсеналом».



По итогам 19 туров Примеры Мората сыграл в 13 матчах, выйдя на поле в основном составе в 6 из них. Стал автором 5 голов и 2 результативных передач.