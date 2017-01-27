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27 января 2017, 10:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мората намерен покинуть «Реал», если наставником команды останется Зидан

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората очень недоволен своим положением в команде, утверждает Cadena Ser.

Футболист сборной Испании попадает в стартовый состав далеко не всегда, что его совсем не устраивает. Согласно информации источника, Мората намерен в летнее трансферное окно сменить клубную прописку, если главным тренером «сливочных» останется Зинедин Зидан. Мората уже попросил своего агента рассматривать предложения, которые будут делать ему другие клубы. В данный момент к игроку, в частности, проявляют интерес туринский «Ювентус» и лондонские «Челси» с «Арсеналом».

По итогам 19 туров Примеры Мората сыграл в 13 матчах, выйдя на поле в основном составе в 6 из них. Стал автором 5 голов и 2 результативных передач.

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