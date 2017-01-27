«Шапекоэнсе» сыграл вничью с «Жоинвилем» в первом официальном матче после трагедии

фоторепортаж В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами В ночь на 29 ноября в Колумбии потерпел крушение самолет, на борту которого находились футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе»

Встреча Кубка первой лиги, прошедшая на стадионе «Шапекоэнсе» Arena Conda в Шапеко, завершилась со счетом 0:0. На 71-й минуте игры болельщики отдали дань памяти по 71 погибшему в авиакатастрофе. Следующее выступление «Шапекоэнсе» датировано 8 февраля.

Авиакатастрофа произошла 29 ноября недалеко от колумбийского города Медельин. На борту самолета находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал «Шапекоэнсе», летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ». Выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками «Шапекоэнсе»: Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.