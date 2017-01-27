Левандовски: Мюллера не стоит оценивать лишь по голам

«Футболист не может потерять голевое чутьё и инстинкт. Ничего страшного не происходит, это всего лишь такая фаза, в которой Томасу просто не везёт. Мюллер вновь будет демонстрировать голевое чутьё. Каждый ожидает от него по меньшей мере 20 голов за сезон. Но все должны быть довольны им, так как Мюллера не стоит оценивать лишь по голам», — приводит слова польского футболиста Münchner Merkur.