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27 января 2017, 10:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Левандовски: Мюллера не стоит оценивать лишь по голам

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски уверен, что его партнёр по команде Томас Мюллер не переживает спада в игре. Футболист сборной Германии по итогам 17 туров Бундеслиги забил всего один гол.

«Футболист не может потерять голевое чутьё и инстинкт. Ничего страшного не происходит, это всего лишь такая фаза, в которой Томасу просто не везёт. Мюллер вновь будет демонстрировать голевое чутьё. Каждый ожидает от него по меньшей мере 20 голов за сезон. Но все должны быть довольны им, так как Мюллера не стоит оценивать лишь по голам», — приводит слова польского футболиста Münchner Merkur.

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