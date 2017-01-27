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27 января 2017, 9:52 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дерби Манчестера будет перенесено из-за выхода «МЮ» в финал Кубка лиги

Матч 26-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» будет перенесен на апрель, сообщает Mirror. Игра должна была пройти 26 февраля, но сроки проведения будут изменены после того, как «МЮ» вышел в финал Кубка лиги.

Команда Жозе Моуринью прошла в полуфинале «Халл Сити» (2:0, 1:2). Финал состоится на «Уэмбли» 26 февраля. Соперником «МЮ» будет «Саутгемптон».

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Новости Зарубежного футбола

Моуринью отказался признавать поражение «МЮ» в матче с «Халл Сити»

Моуринью отказался признавать поражение «МЮ» в матче с «Халл Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отказался признавать поражение своей команды в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Халл Сити» со счётом 1:2, несмотря на которое его команда вышла в финал по сумме двух матчей.
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