Дерби Манчестера будет перенесено из-за выхода «МЮ» в финал Кубка лиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отказался признавать поражение своей команды в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Халл Сити» со счётом 1:2, несмотря на которое его команда вышла в финал по сумме двух матчей.