Дерби Манчестера будет перенесено из-за выхода «МЮ» в финал Кубка лиги
Матч 26-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» будет перенесен на апрель, сообщает Mirror. Игра должна была пройти 26 февраля, но сроки проведения будут изменены после того, как «МЮ» вышел в финал Кубка лиги.
Команда Жозе Моуринью прошла в полуфинале «Халл Сити» (2:0, 1:2). Финал состоится на «Уэмбли» 26 февраля. Соперником «МЮ» будет «Саутгемптон».
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