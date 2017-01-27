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27 января 2017, 8:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сакристан: «Барселона» была сильнее и заслужила выход в полуфинал

Главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан признал закономерность поражения своей команды в ответном матче четвертьфинала Кубка Испании с «Барселоной». Баски проиграли со счётом 2:5 и сошли с дистанции.

«Мы можем думать о стечении обстоятельств, которые могли сложиться для нас благоприятнее. Но в целом “Барселона” была сильнее и заслужила выход в полуфинал. А решения арбитра мне комментировать не хочется, нужно быть выше этого. В любом случае я доволен моими футболистами. Они продемонстрировали характер и выложились полностью», — приводит слова Сакристана AS.

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