Ватцке: Некоторые должны принести Гётце публичные извинения
Исполнительный директор дортмундской «Боруссии»
Ханс-Йоахим Ватцке твёрдо верит в полузащитника команды Марио Гётце. Ватцке спросили, не опасается ли он того, что полузащитник сборной Германии не оправдает надежд клуба.
«Конечно, я верю в Гётце. И я уверен, что некоторые должны принести ему публичные извинения за критику. Если, конечно, они
Гётце в 2013 году покинул «Боруссию», пополнив ряды мюнхенской «Баварии». Но там дела у него не заладились, и перед стартом нынешнего сезона он вернулся в стан дортмундцев. По итогам 17 туров Бундеслиги он сыграл в 10 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.
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