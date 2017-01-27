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27 января 2017, 8:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ватцке: Некоторые должны принести Гётце публичные извинения

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке твёрдо верит в полузащитника команды Марио Гётце. Ватцке спросили, не опасается ли он того, что полузащитник сборной Германии не оправдает надежд клуба.

«Конечно, я верю в Гётце. И я уверен, что некоторые должны принести ему публичные извинения за критику. Если, конечно, они когда-нибудь продемонстрируют такое благородство», — приводит слова Ватцке Sport Bild.

Гётце в 2013 году покинул «Боруссию», пополнив ряды мюнхенской «Баварии». Но там дела у него не заладились, и перед стартом нынешнего сезона он вернулся в стан дортмундцев. По итогам 17 туров Бундеслиги он сыграл в 10 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

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