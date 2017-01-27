Ватцке: Некоторые должны принести Гётце публичные извинения

«Конечно, я верю в Гётце. И я уверен, что некоторые должны принести ему публичные извинения за критику. Если, конечно, они когда-нибудь продемонстрируют такое благородство», — приводит слова Ватцке Sport Bild.



Гётце в 2013 году покинул «Боруссию», пополнив ряды мюнхенской «Баварии». Но там дела у него не заладились, и перед стартом нынешнего сезона он вернулся в стан дортмундцев. По итогам 17 туров Бундеслиги он сыграл в 10 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.