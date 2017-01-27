«Денис Суарес мог бы заменить Иньесту, почему нет? Игроки должны прогрессировать. Вот и Суарес должен прогрессировать. Но Иньеста — это Гарри Поттер, он творит магию, и сложно найти ещё одного такого. Но Денис на правильном пути, и я надеюсь, он может стать ему заменой.



Голы поднимут ему моральный дух. Он приходил в штрафную в правильные моменты, но ему нужно стать ещё немного более эффективным. Денис — один из немногих игроков “Барсы Б”, которые ушли в другую команду и сумели вернуться назад. Это благодаря его умению обращаться с мячом, но и также благодаря его умению трудиться без мяча, о чём многие игроки забывают. В игре вы держите мяч минуту или полторы, так что, если вы не работаете без мяча, у вас нет шансов на таком уровне. Денис это понимает и его любят все одноклубники», — приводит слова Луиса Энрике Sport.



В ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Реалом Сосьедад», который завершился победой «Барселоны» со счётом 5:2, Суарес отметился дублем.