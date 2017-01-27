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27 января 2017, 8:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Луис Энрике: Иньеста — это Гарри Поттер, он творит магию

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сравнил полузащитника команды Андреса Иньесту с героем книг Гарри Поттером, поскольку считает, что тот творит на поле магию, но несмотря на это считает, что товарищ Иньесты по команде Денис Суарес сможет его заменить.

Главный тренер Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Энрике</span> сравнил полузащитника команды <span class=error>Андреса</span> <span class=error>Иньесту</span> с героем книг Гарри <span class=error>Поттером</span> поскольку считает что тот творит на поле магию но несмотря на это считает что товарищ <span class=error>Иньесты</span> по команде Денис <span class=error>Суарес</span> сможет его заменить. Увеличить
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«Денис Суарес мог бы заменить Иньесту, почему нет? Игроки должны прогрессировать. Вот и Суарес должен прогрессировать. Но Иньеста — это Гарри Поттер, он творит магию, и сложно найти ещё одного такого. Но Денис на правильном пути, и я надеюсь, он может стать ему заменой.

Голы поднимут ему моральный дух. Он приходил в штрафную в правильные моменты, но ему нужно стать ещё немного более эффективным. Денис — один из немногих игроков “Барсы Б”, которые ушли в другую команду и сумели вернуться назад. Это благодаря его умению обращаться с мячом, но и также благодаря его умению трудиться без мяча, о чём многие игроки забывают. В игре вы держите мяч минуту или полторы, так что, если вы не работаете без мяча, у вас нет шансов на таком уровне. Денис это понимает и его любят все одноклубники», — приводит слова Луиса Энрике Sport.

В ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Реалом Сосьедад», который завершился победой «Барселоны» со счётом 5:2, Суарес отметился дублем.

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