Украинского футболиста могут дисквалифицировать на четыре года за применение допинга
Защитник «Александрии» Станислав Микицей может получить четырехлетнюю дисквалификацию за применение запрещенных препаратов, которые были обнаружены у него в крови, сообщает Football.ua.
По информации источника, в
Теперь остается разобраться, каким образом это вещество попало в организм Станислава и было ли это сделано осознанно. Если окажется, что футболист принимал это вещество и знал о его возможных последствиях, однако готов сотрудничать в расследовании этого дела, то его ждет лишь два года вне футбола.
Однако если Микицей никоим образом не захочет признавать свою вину, тогда он получит по полной программе — четыре года дисквалификации.
В нынешнем сезоне чемпионата Украины Микицей провёл в составе «Александрии» 12 матчей и забил три гола.
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