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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28568893/
27 января 2017, 9:07 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Украинского футболиста могут дисквалифицировать на четыре года за применение допинга

Защитник «Александрии» Станислав Микицей может получить четырехлетнюю дисквалификацию за применение запрещенных препаратов, которые были обнаружены у него в крови, сообщает Football.ua.

По информации источника, в допинг-пробе игрока были выявлены следы от препарата для лечения гипертонии. Речь идет о препарате, который используется для лечения гипертонии, однако относится к допингу, ведь является стимулятором сердечной деятельности.

Теперь остается разобраться, каким образом это вещество попало в организм Станислава и было ли это сделано осознанно. Если окажется, что футболист принимал это вещество и знал о его возможных последствиях, однако готов сотрудничать в расследовании этого дела, то его ждет лишь два года вне футбола.

Однако если Микицей никоим образом не захочет признавать свою вину, тогда он получит по полной программе — четыре года дисквалификации.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Микицей провёл в составе «Александрии» 12 матчей и забил три гола.

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