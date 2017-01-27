Моуринью отказался признавать поражение «МЮ» в матче с «Халл Сити»

На 35-й минуте в ворота «МЮ» был назначен довольно спорный пенальти.

«Мы не проиграли, счёт в матче был 1:1. Я видел только два гола. Видел гол Погба и гол соперников. Это был отличный гол. Так что счёт был 1:1 Мы по-прежнему не проигрываем. 18 матчей без поражений это великолепно.



Я не видел первый гол “Халла”. Но мы празднуем, мы в финале. Не хочу говорить о пенальти или нашем выступлении. Игра была у нас в кармане, мы контролировали её, но никак не получалось открыть счёт. Но в целом игра шла так, как мы хотели. Больше ничего не хочу говорить, достаточно и этого. Я спокоен. Я хорошо себя вёл на скамейке. Без удалений или наказаний. Так что говорить больше не о чем», — приводит слова Моуриньо Daily Mail.