«Бенфика» проиграла «Морейренсе» в полуфинале Кубка португальской лиги

Счёт в матче открыла «Бенфика» уже на 6-й минуте усилиями Эдуардо Сальвио. Во втором тайме хозяева отыгрались уже на 46-й минуте, гол забил Усман Драме. На 54-й минуте Эммануэл Боатенг вывел «Морейренсе» вперёд, а на 71-й минуте он же оформил дубль, поставив в этой встрече точку.



В финале «Морейренсе» встретится с «Брагой», которая в своём матче разгромила «Виторию Сетубал» со счётом 3:0.