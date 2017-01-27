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27 января 2017, 9:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бенфика» проиграла «Морейренсе» в полуфинале Кубка португальской лиги

«Бенфика» потерпела поражение от «Морейренсе» со счётом 1:3 в полуфинале Кубка португальской лиги, который состоялся 26 января в Морейре-де-Конегуш.

Счёт в матче открыла «Бенфика» уже на 6-й минуте усилиями Эдуардо Сальвио. Во втором тайме хозяева отыгрались уже на 46-й минуте, гол забил Усман Драме. На 54-й минуте Эммануэл Боатенг вывел «Морейренсе» вперёд, а на 71-й минуте он же оформил дубль, поставив в этой встрече точку.

В финале «Морейренсе» встретится с «Брагой», которая в своём матче разгромила «Виторию Сетубал» со счётом 3:0.

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