«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» и вышла в полуфинал Кубка Испании по футболу

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Встреча, прошедшая в четверг в Барселоне, завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 5:2. Два мяча в составе «Барселоны» забил Денис Суарес (17-я, 82-я минуты), еще по разу отличились Лионель Месси (55-я, с пенальти), Луис Суарес (63-я) и Арда Туран (80-я). У гостей голы забили Хуанми (62-я) и Виллиан Жозе да Силва (73-я).

Первая встреча, прошедшая неделей ранее в Сан-Себастьяне, завершилась победой «Барселоны» со счетом 1:0.

Ранее в полуфинал Кубка Испании вышли «Алавес», «Сельта» и «Атлетико».