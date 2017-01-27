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27 января 2017, 1:38 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» и вышла в полуфинал Кубка Испании по футболу

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт. «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу и стала последним полуфиналистом турнира.

<em>МОСКВА 27 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Барселона разгромила Реал Сосьедад в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу и стала последним полуфиналистом турнира. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Барселоне, завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 5:2. Два мяча в составе «Барселоны» забил Денис Суарес (17-я, 82-я минуты), еще по разу отличились Лионель Месси (55-я, с пенальти), Луис Суарес (63-я) и Арда Туран (80-я). У гостей голы забили Хуанми (62-я) и Виллиан Жозе да Силва (73-я).

Первая встреча, прошедшая неделей ранее в Сан-Себастьяне, завершилась победой «Барселоны» со счетом 1:0.

Ранее в полуфинал Кубка Испании вышли «Алавес», «Сельта» и «Атлетико».

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