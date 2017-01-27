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27 января 2017, 1:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

МЮ проиграл «Халлу», но вышел в финал Кубка английской лиги

«Халл Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в ответном матче ½ финала Кубка английской лиги со счётом 2:1.

Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн».

На 35-й минуте Том Хаддлстоун мощнейшим ударом низом с пенальти отправил мяч в левый от себя угол. В середине второго тайма Маркус Рашфорд ворвался в чужую штрафную и заставил защитника неудачно выбить мяч, Поль Погба оказался в нужном месте в нужное время и слёту пробил в дальний нижний угол.

В концовке основного времени Дэвид Мейлер получил подачу у лицевой линии поля, после чего в касание прострелил вдоль ворот на подоспевшего Байе Умар Ниасса, а экс-игрок «Локомотива» удачно подставил ногу.

«МЮ», в первом матче победивший со счётом 2:0, вышел в финал турнира, где сыграет с «Саутгемптоном».

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