МЮ проиграл «Халлу», но вышел в финал Кубка английской лиги

Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн».



На 35-й минуте Том Хаддлстоун мощнейшим ударом низом с пенальти отправил мяч в левый от себя угол. В середине второго тайма Маркус Рашфорд ворвался в чужую штрафную и заставил защитника неудачно выбить мяч, Поль Погба оказался в нужном месте в нужное время и слёту пробил в дальний нижний угол.



В концовке основного времени Дэвид Мейлер получил подачу у лицевой линии поля, после чего в касание прострелил вдоль ворот на подоспевшего Байе Умар Ниасса, а экс-игрок «Локомотива» удачно подставил ногу.



«МЮ», в первом матче победивший со счётом 2:0, вышел в финал турнира, где сыграет с «Саутгемптоном».