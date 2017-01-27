«Манчестер Юнайтед» проиграл впервые за 18 матчей

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Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн».



С 3 ноября, когда «МЮ» потерпел поражение в выездном матче Лиги Европы с «Фенербахче» (1:2), манкунианцы не проигрывали 17 встреч подряд, прервав серию сегодня.



Несмотря на поражение, «МЮ», в первом матче победивший со счётом 2:0, вышел в финал Кубка английской лиги, где сыграет с «Саутгемптоном».