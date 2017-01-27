Роналдиньо по приглашению ПСЖ посетит матч с «Монако»

О приглашении 36-летнего футболиста парижский клуб объявил в своём «твиттере», выложив на эту тему соответствующее видео.



Роналдиньо начинал свою европейскую карьеру в «ПСЖ», в составе которого выступал с с 2001 по 2003 год, после чего перешёл в «Барселону».