Роналдиньо по приглашению ПСЖ посетит матч с «Монако»
Бразильский полузащитник Роналдинью станет специальным гостем «ПСЖ» на матче 22-го тура чемпионата Франции с «Монако», который состоится 29 января.
О приглашении 36-летнего футболиста парижский клуб объявил в своём «твиттере», выложив на эту тему соответствующее видео.
Роналдиньо начинал свою европейскую карьеру в «ПСЖ», в составе которого выступал с с 2001 по 2003 год, после чего перешёл в «Барселону».
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