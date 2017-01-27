Лидер «Халл Сити» Снодграсс близок к переходу в «Вест Хэм»

Игрок «тигров» завтра обсудит условия личного контракта с «молотобойцами» и пройдет процедуру медицинского осмотра, информирует Sky Sports.



В текущем сезоне Снодграсс провёл в составе «Халла» 20 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился семью голами и тремя голевыми передачами. Контракт шотландца с «тиграми» действует до лета 2018 года. На сегодня команда идёт на предпоследней строчке в турнирной таблице АПЛ.