Хижниченко стал самым дорогим игроком солигорского «Шахтера»
Новичок «Шахтера», казахстанский нападающий Сергей Хижниченко, стал самым дорогим футболистом в составе солигорской команды, сообщает Sports.kz.
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По данным авторитетного портала Transfermarkt.de, рыночная трансферная стоимость форварда сборной Казахстана составляет 600 тысяч евро. По ценнику он делит первое место с белорусскими защитниками Сергеем Матвейчиком и Игорем Бурко — их стоимость аналогична.
Отметим, что футболистами дороже 600 тысяч евро могут похвастаться лишь три клуба чемпионата Беларуси — 11 игроков в БАТЭ и по одному у «Немана» и минского «Динамо».
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