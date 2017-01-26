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26 января 2017, 23:53 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Хижниченко стал самым дорогим игроком солигорского «Шахтера»

Новичок «Шахтера», казахстанский нападающий Сергей Хижниченко, стал самым дорогим футболистом в составе солигорской команды, сообщает Sports.kz.

Новичок Шахтера казахстанский нападающий Сергей <span class=error>Хижниченко</span> стал самым дорогим футболистом в составе <span class=error>солигорской</span> команды сообщает Sports.kz. Увеличить
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По данным авторитетного портала Transfermarkt.de, рыночная трансферная стоимость форварда сборной Казахстана составляет 600 тысяч евро. По ценнику он делит первое место с белорусскими защитниками Сергеем Матвейчиком и Игорем Бурко — их стоимость аналогична.

Отметим, что футболистами дороже 600 тысяч евро могут похвастаться лишь три клуба чемпионата Беларуси — 11 игроков в БАТЭ и по одному у «Немана» и минского «Динамо».

Шахтер С
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