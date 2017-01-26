«Сталь» проведет спарринг с «Ботевом»
У команды Кучука запланирован контрольный матч с болгарским клубом.
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«Сталь» под руководством Леонида Кучука продолжает подготовку к весенней части сезона.
Очередным соперником на турецком сборе для каменской команды станет болгарский «Ботев», встреча с которым запланирована на 30 января.
Ранее «Сталь» провела спарринг с румынским «Тыргу-Муреш», и одержала победу со счетом 2:0.
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