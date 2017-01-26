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26 января 2017, 23:28 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

«Сталь» проведет спарринг с «Ботевом»

У команды Кучука запланирован контрольный матч с болгарским клубом.

У команды <span class=error>Кучука</span> запланирован контрольный матч с болгарским клубом. Увеличить
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«Сталь» под руководством Леонида Кучука продолжает подготовку к весенней части сезона.

Очередным соперником на турецком сборе для каменской команды станет болгарский «Ботев», встреча с которым запланирована на 30 января.

Ранее «Сталь» провела спарринг с румынским «Тыргу-Муреш», и одержала победу со счетом 2:0.

Сталь Д
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