Контрольный матч. Зирка — Астра 1:1
Кропивницкая «Зирка» не смогла обыграть румынскую «Астру» в рамках контрольного матча на сборе на Кипре.
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Как сообщает официальный сайт «Астры», счет в матче в начале второго тайма открыла румынская команда, но «Зирка» быстро отыгралась.
После этого игра стала грубой, арбитру пришлось даже удалить с поля двух игроков «Астры». В итоге тренерский штаб «Зирки» решил забрать команду с поля за 10 минут до окончания встречи, чтобы избежать травм.
Следующий товарищеский матч на кипрском сборе «Зирка» проведет 28 января против венгерского «Мезекевешда».
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