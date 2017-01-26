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Как сообщает официальный сайт «Астры», счет в матче в начале второго тайма открыла румынская команда, но «Зирка» быстро отыгралась.

После этого игра стала грубой, арбитру пришлось даже удалить с поля двух игроков «Астры». В итоге тренерский штаб «Зирки» решил забрать команду с поля за 10 минут до окончания встречи, чтобы избежать травм.

Следующий товарищеский матч на кипрском сборе «Зирка» проведет 28 января против венгерского «Мезекевешда».