Гол Шахова помог ПАОКу добыть победу в матче Кубка Греции
Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов помог своей команде пройти в следующий этап Кубка Греции.
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На 53-й минуте матча против «Панаитоликоса» Шахов отметился результативным ударом, сделав счет 3:0.
В итоге встреча завершилась победой ПАОКа со счетом 4:1, и по сумме двух встреч (первый матч — 2:0) команда проходит в следующий раунд турнира.
В текущем сезоне Евгений Шахов провел за ПАОК 19 матчей и забил 4 гола.
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