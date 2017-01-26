Гол Шахова помог ПАОКу добыть победу в матче Кубка Греции

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На 53-й минуте матча против «Панаитоликоса» Шахов отметился результативным ударом, сделав счет 3:0.

В итоге встреча завершилась победой ПАОКа со счетом 4:1, и по сумме двух встреч (первый матч — 2:0) команда проходит в следующий раунд турнира.

В текущем сезоне Евгений Шахов провел за ПАОК 19 матчей и забил 4 гола.