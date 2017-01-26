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26 января 2017, 23:26 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

«Александрия» просматривает сербского нападающего

Сербский форвард Боян Дубаич находится на просмотре в расположении «Александрии», которая проводит сбор в Турции.

Сербский форвард <span class=error>Боян</span> <span class=error>Дубаич</span> находится на просмотре в расположении Александрии которая проводит сбор в Турции. Увеличить
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Ранее 26-летний Дубаич выступал за швейцарские «Лугано» и «Ле Мон», а последним его клубом стал «Сисакет», выступающий в чемпионате Таиланда.

Ранее сообщалось, что «Александрия» просматривает белорусского защитника Терентия Луцевича и бывшего защитника «Скалы» Валерия Бондаренко.

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