«Александрия» просматривает сербского нападающего
Сербский форвард Боян Дубаич находится на просмотре в расположении «Александрии», которая проводит сбор в Турции.
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Ранее 26-летний Дубаич выступал за швейцарские «Лугано» и «Ле Мон», а последним его клубом стал «Сисакет», выступающий в чемпионате Таиланда.
Ранее сообщалось, что «Александрия» просматривает белорусского защитника Терентия Луцевича и бывшего защитника «Скалы» Валерия Бондаренко.
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