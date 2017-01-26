Наставник «Локомотива» рассказал о матче с «Кайсаром»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Результат был не так важен, но, я думаю, это была хорошая проверка. Я увидел много положительных моментов, которые не ожидал увидеть на столь ранней стадии подготовки. Игроки показали уверенность в своих силах, желание, хотя порой допускали ошибки. Надеюсь, дальше наша игра будет только улучшаться, — отметил Ераносян.