Наставник «Локомотива» рассказал о матче с «Кайсаром»
Главный тренер болгарского «Локомотива» (Пловдив) прокомментировал товарищеский матч с «Кайсаром» (1:0), сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.
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— Результат был не так важен, но, я думаю, это была хорошая проверка. Я увидел много положительных моментов, которые не ожидал увидеть на столь ранней стадии подготовки. Игроки показали уверенность в своих силах, желание, хотя порой допускали ошибки. Надеюсь, дальше наша игра будет только улучшаться, — отметил Ераносян.
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