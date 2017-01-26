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26 января 2017, 23:23 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Наставник «Локомотива» рассказал о матче с «Кайсаром»

Главный тренер болгарского «Локомотива» (Пловдив) прокомментировал товарищеский матч с «Кайсаром» (1:0), сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.

Главный тренер болгарского Локомотива (<span class=error>Пловдив</span>) прокомментировал товарищеский матч с <span class=error>Кайсаром</span> (1:0) сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg. Увеличить
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— Результат был не так важен, но, я думаю, это была хорошая проверка. Я увидел много положительных моментов, которые не ожидал увидеть на столь ранней стадии подготовки. Игроки показали уверенность в своих силах, желание, хотя порой допускали ошибки. Надеюсь, дальше наша игра будет только улучшаться, — отметил Ераносян.

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