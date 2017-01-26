Стойчо Младенов: Благодаря Стойлову все в Казахстане хорошего мнения о болгарских тренерах
Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов отметил вклад своего коллеги, наставника «Астаны» Станимира Стойлова, в создание образа болгарского тренера в глазах казахстанцев, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.
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— Благодаря работе Станимира Стойлова и его успехам в Казахстане, здесь все хорошего мнения о болгарских тренерах. Мы должны поддерживать эту репутацию, — сказал Младенов.
Под руководством Стойлова «Астана» три раза подряд становилась чемпионом Казахстана, выигрывала Кубок и Суперкубок страны, а также выступала в групповом раунде Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
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