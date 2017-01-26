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26 января 2017, 23:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Стойчо Младенов: Благодаря Стойлову все в Казахстане хорошего мнения о болгарских тренерах

Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов отметил вклад своего коллеги, наставника «Астаны» Станимира Стойлова, в создание образа болгарского тренера в глазах казахстанцев, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.

Главный тренер <span class=error>Кайсара</span> <span class=error>Стойчо</span> <span class=error>Младенов</span> отметил вклад своего коллеги наставника <span class=error>Астаны</span> Станимира <span class=error>Стойлова</span> в создание образа болгарского тренера в глазах <span class=error>казахстанцев</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg. Увеличить
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— Благодаря работе Станимира Стойлова и его успехам в Казахстане, здесь все хорошего мнения о болгарских тренерах. Мы должны поддерживать эту репутацию, — сказал Младенов.

Под руководством Стойлова «Астана» три раза подряд становилась чемпионом Казахстана, выигрывала Кубок и Суперкубок страны, а также выступала в групповом раунде Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

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