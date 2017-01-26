«Кайсар» собирается подписать еще четырех игроков

— Совершенно новое окружение. Я расстался со своими прежними футболистами и получил новых. Впервые буду работать с новичками, но это вызов. Меня сюда и пригласили для того, чтобы я сделал новую команду. Нам нужно еще четыре игрока, но зимой совершить трансферы проблематично. С контрактами все хорошо. Если не получится купить игроков зимой, мы сделаем это летом. Рад, что к нам присоединился Тодор Янчев — это человек, которому я полностью доверяю, — сказал Младенов.