«Кайсар» собирается подписать еще четырех игроков
Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов прокомментировал поражение от болгарского «Локомотива» (0:1) в товарищеском матче, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.
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— Совершенно новое окружение. Я расстался со своими прежними футболистами и получил новых. Впервые буду работать с новичками, но это вызов. Меня сюда и пригласили для того, чтобы я сделал новую команду. Нам нужно еще четыре игрока, но зимой совершить трансферы проблематично. С контрактами все хорошо. Если не получится купить игроков зимой, мы сделаем это летом. Рад, что к нам присоединился Тодор Янчев — это человек, которому я полностью доверяю, — сказал Младенов.
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