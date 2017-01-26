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26 января 2017, 23:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайсар» собирается подписать еще четырех игроков

Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов прокомментировал поражение от болгарского «Локомотива» (0:1) в товарищеском матче, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.

Главный тренер <span class=error>Кайсара</span> <span class=error>Стойчо</span> <span class=error>Младенов</span> прокомментировал поражение от болгарского Локомотива (0:1) в товарищеском матче сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg. Увеличить
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— Совершенно новое окружение. Я расстался со своими прежними футболистами и получил новых. Впервые буду работать с новичками, но это вызов. Меня сюда и пригласили для того, чтобы я сделал новую команду. Нам нужно еще четыре игрока, но зимой совершить трансферы проблематично. С контрактами все хорошо. Если не получится купить игроков зимой, мы сделаем это летом. Рад, что к нам присоединился Тодор Янчев — это человек, которому я полностью доверяю, — сказал Младенов.

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