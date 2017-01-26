Фанаты «Наполи» встретят Игуаина в Неаполе необычным флешмобом
Болельщики «Наполи» начали подготовку к флешмобу, которым намерены встретить нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, сообщает Football Italia.
По информации издания, фанаты планируют встретить бывшего игрока команды синхронным пренебрежительным фырканьем — звуком, напоминающим выпускание газов из кишечника. Флешмоб запланирован на 2 апреля, когда «Наполи» сыграет домашний матч с «Ювентусом» в рамках 30-го тура чемпионата Италии.
«Оставьте дома свои жёсткие методы. Неаполитанцы — цивилизованные люди, которые решают проблемы не насилием, а другими способами. Громкое синхронное фырканье всего стадиона оставит злобу позади, потому что жизнь продолжается», — говорится в обращении фанатов.
Сообщается, что эта акция, вероятнее всего, поможет «Наполи» избежать санкций дисциплинарного комитета, так как вряд ли будет расценена как оскорбление игрока.
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