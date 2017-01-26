Фанаты «Наполи» встретят Игуаина в Неаполе необычным флешмобом

По информации издания, фанаты планируют встретить бывшего игрока команды синхронным пренебрежительным фырканьем — звуком, напоминающим выпускание газов из кишечника. Флешмоб запланирован на 2 апреля, когда «Наполи» сыграет домашний матч с «Ювентусом» в рамках 30-го тура чемпионата Италии.



«Оставьте дома свои жёсткие методы. Неаполитанцы — цивилизованные люди, которые решают проблемы не насилием, а другими способами. Громкое синхронное фырканье всего стадиона оставит злобу позади, потому что жизнь продолжается», — говорится в обращении фанатов.

Сообщается, что эта акция, вероятнее всего, поможет «Наполи» избежать санкций дисциплинарного комитета, так как вряд ли будет расценена как оскорбление игрока.