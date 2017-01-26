Гризманн озвучит Супермена во французском дубляже «Лего Фильм: Бэтмен»
Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн примет участие в озвучивании американского мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен», который появится в кинотеатрах мира в следующем месяце, сообщает официальный сайт ФИФА.
25-летний футболист станет голосом известного персонажа комиксов Супермена во французском дубляже картины. Его партнёр по национальной команде полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди также примет участие в озвучке мультфильма, став голосом супергероя Флэша.
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