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26 января 2017, 21:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гризманн озвучит Супермена во французском дубляже «Лего Фильм: Бэтмен»

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн примет участие в озвучивании американского мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен», который появится в кинотеатрах мира в следующем месяце, сообщает официальный сайт ФИФА.

25-летний футболист станет голосом известного персонажа комиксов Супермена во французском дубляже картины. Его партнёр по национальной команде полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди также примет участие в озвучке мультфильма, став голосом супергероя Флэша.

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