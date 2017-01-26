«Это намного лучше, чем “Анжи” или “Оренбург”». Реакция белорусских болельщиков на переход Маевского в «Астану»

«Да все он правильно сделал. Маевский — игрок очень среднего таланта. Просто в какой то момент за счет своего упорства смог перезапустить карьеру в Польше и попасть в денежную команду. Едва ли у него было много предложений от хороших европейских или даже российских клубов. А если выбирать между «Оренбургом» и «Астаной», то лучше уж «Астана» — команда наверняка посильнее, играет в ЛЧ, денег наверняка больше, а Маевский уже не пацан — надо и заработать»



«Маевский мог перейти в клуб покруче? В мае Ване 29 лет и у него нет паспорта ЕС! «Анжи» расторг с ним контракт, поскольку у него (клуба) очередная перестройка. Ваня — трудяга, но по таланту не Касорла и не Бускетс. Сейчас — зимнее трансферное окно, в которое стоящих предложений очень мало. «Астана» — чемпион страны, два последних года играющая в группе еврокубков. Вы, вообще, можете вот сейчас навскидку предложить вариант «покруче»?»



«Все правильно он сделал! Игрок он не выдающийся, поэтому пока востребован и люди готовы платить хорошие бабки (казахи так точно), надо идти туда! Не хуже, чем в клубах-аутсайдерах РФ!»



«Еще вопрос, так ли это плохо. «Астана» без особых проблем прошла БАТЭ, до этого достойно играла в группе ЛЧ, в этом сезоне наверняка тоже ставит себе цель пройти в осеннюю стадию еврокубков. Да и с деньгами там в порядке. Так что вовсе не самый плохой вариант для Маевского»



«Астана» сильнее и «Анжи», и «Оренбурга», а чемпионат Казахстана скоро по уровню догонит и перегонит чемпионат России«



«Норм вариант. Это лучше чем условный «Оренбург», «Урал» и т. д. Поиграет в ЛЧ, ЛЕ, станет чемпионом страны. Надо понимать не молодой уже, а вылетит ФНЛ и что рост карьеры? Так что молодец, удачи!»



«Важно здесь и то, какие амбиции у клуба, какие цели ставит. И если «Астана» пробьется в группу ЛЧ и таким образом сыграет до конца года 12 матчей в еврокубках, то это будет более солидный опыт, чем играть в том же «Оренбурге». А если еще и показать себя там, то могут пригласить и в более солидный чемпионат»



«Маевский потому и переходит в Астану, что ему неинтересно проводить 30 матчей в чемпионате России в посредственной команде без перспективы выхода в еврокубки. Он едет в клуб, который ставит амбициозные задачи и который укомплектован к тому же ну никак не хуже того же «Оренбурга». Кто его заметит в «Оренбурге»? А в «Астане», как ни странно, могут заметить, потому что клуб нацелен решать достаточно приличные задачи в еврокубках. И не просто нацелен, уже доказал в последние пару сезонов, что способен поставленные задачи решать».