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26 января 2017, 21:18 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Хави продлил контракт с катарским клубом

Катарский «Аль-Садд» на официальном сайте объявил о продлении контракта с испанским полузащитником Хави.

37-летний хавбек перешел в клуб летом 2015 года, подписав договор на два года. Теперь же срок контракта продлен до июня 2018 года.

В 41 матче чемпионата Катара Хави забил девять мячей. Прошлый сезон клуб закончил с бронзовыми медалями, а после 17 туров текущего с 40 очками идет на втором месте, уступая лидирующей «Лехвии» три балла.

До «Аль-Садда» Хави играл только за родную «Барселону». В каталонском клубе он выступал с 1998 по 2005 год и за это время четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и восемь раз становился чемпионом Испании. В составе сборной Хави побеждал на Евро-2008 и 2012 и на чемпионате мира-2010.
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