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26 января 2017, 21:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Гамбург» объявил о переходе Халиловича в «Лас-Пальмас» на правах аренды

«Гамбург» на своём официальном сайте сообщил о переходе полузащитника Алена Халиловича в «Лас-Пальмас».

В испанский клуб 20-летний хорват перебрался на правах аренды, срок которой рассчитан до лета 2018 года.

Халилович перешёл в «Гамбург» из «Барселоны» летом 2016 года, подписав контракт до 2020 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги хавбек провёл на поле всего 138 минут.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА и «Краснодар» проявляли предметный интерес к хорватскому полузащитнику.

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