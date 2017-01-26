«Гамбург» объявил о переходе Халиловича в «Лас-Пальмас» на правах аренды

В испанский клуб 20-летний хорват перебрался на правах аренды, срок которой рассчитан до лета 2018 года.



Халилович перешёл в «Гамбург» из «Барселоны» летом 2016 года, подписав контракт до 2020 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги хавбек провёл на поле всего 138 минут.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА и «Краснодар» проявляли предметный интерес к хорватскому полузащитнику.