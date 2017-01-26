«Гамбург» объявил о переходе Халиловича в «Лас-Пальмас» на правах аренды
«Гамбург» на своём официальном сайте сообщил о переходе полузащитника Алена Халиловича в «Лас-Пальмас».
В испанский клуб 20-летний хорват перебрался на правах аренды, срок которой рассчитан до лета 2018 года.
Халилович перешёл в «Гамбург» из «Барселоны» летом 2016 года, подписав контракт до 2020 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги хавбек провёл на поле всего 138 минут.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА и «Краснодар» проявляли предметный интерес к хорватскому полузащитнику.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter