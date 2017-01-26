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26 января 2017, 21:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Саутгемптон» рассматривает возможность приобретения Таски у «Спартака»

Обновлено: 21:11
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в «Саутгемптоне», сообщает Daily Mail.

По информации издания, английский клуб внимательно изучает несколько вариантов замены Вирджилу ван Дейку, который получил травму и выбыл из строя примерно на три месяца. Среди вариантов Фил Джагелка из «Эвертона», Мамаду Сако из «Ливерпуля» и Таски.

В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Сердар провёл в составе «Спартака» восемь игр (семь в основном составе) и забил один гол.

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