«Саутгемптон» рассматривает возможность приобретения Таски у «Спартака»

По информации издания, английский клуб внимательно изучает несколько вариантов замены Вирджилу ван Дейку, который получил травму и выбыл из строя примерно на три месяца. Среди вариантов Фил Джагелка из «Эвертона», Мамаду Сако из «Ливерпуля» и Таски.



В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Сердар провёл в составе «Спартака» восемь игр (семь в основном составе) и забил один гол.