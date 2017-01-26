«Саутгемптон» рассматривает возможность приобретения Таски у «Спартака»
Защитник «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в «Саутгемптоне», сообщает Daily Mail.
По информации издания, английский клуб внимательно изучает несколько вариантов замены Вирджилу ван Дейку, который получил травму и выбыл из строя примерно на три месяца. Среди вариантов Фил Джагелка из «Эвертона», Мамаду Сако из «Ливерпуля» и Таски.
В текущем сезоне российской
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