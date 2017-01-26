«Уотфорд» объявил о переходе Ньянга из «Милана»
Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг перешёл в «Уотфорд» на правах аренды.
Как сообщает официальный сайт «шершней», арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2016/17 и предусматривает возможность выкупа прав на французского форварда летом. В английской команде 22-летний Ньянг получил 21-й номер.
В текущем сезоне нападающий провёл 18 матчей в итальянской Серии А (13 — с первых минут), в которых забил три гола.
В «Милан» Ньянг перебрался в 2012 году и в общей сложности забил 12 мячей в 77 матчах. Также выступал на правах аренды за «Монпелье» и «Дженоа».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter