«Уотфорд» объявил о переходе Ньянга из «Милана»

Как сообщает официальный сайт «шершней», арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2016/17 и предусматривает возможность выкупа прав на французского форварда летом. В английской команде 22-летний Ньянг получил 21-й номер.



В текущем сезоне нападающий провёл 18 матчей в итальянской Серии А (13 — с первых минут), в которых забил три гола.



В «Милан» Ньянг перебрался в 2012 году и в общей сложности забил 12 мячей в 77 матчах. Также выступал на правах аренды за «Монпелье» и «Дженоа».