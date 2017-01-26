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26 января 2017, 20:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Уотфорд» объявил о переходе Ньянга из «Милана»

Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг перешёл в «Уотфорд» на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт «шершней», арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2016/17 и предусматривает возможность выкупа прав на французского форварда летом. В английской команде 22-летний Ньянг получил 21-й номер.

В текущем сезоне нападающий провёл 18 матчей в итальянской Серии А (13 — с первых минут), в которых забил три гола.

В «Милан» Ньянг перебрался в 2012 году и в общей сложности забил 12 мячей в 77 матчах. Также выступал на правах аренды за «Монпелье» и «Дженоа».

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