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26 января 2017, 20:32 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Будковский: Мне не объяснили, почему я не поехал с «Шахтером» на второй сбор

Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский рассказал о ситуации с прохождением сборов с донецкой командой.

Нападающий Шахтера Филипп <span class=error>Будковский</span> рассказал о ситуации с прохождением сборов с донецкой командой. Увеличить
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— Мне никто ничего не объяснял. Главный администратор позвонил мне и сказал, что я не лечу в Португалию. Вот и все. Больше ни с кем на эту тему в клубе не разговаривал. Мои перспективы в «Шахтере»? Все зависит только от меня. Дай Бог, чтобы я в будущем вернулся и играл в этом клубе.

Пока не знаю, где продолжу карьеру — агент еще занимается этим вопросом. Думаю, за 5−6 дней будет что-то известно, — приводит слова Будковского Sport Arena.

Напомним, первую часть сезона форвард провел в «Анжи» на правах аренды, но первые зимние сборы провел с «Шахтером».

Шахтер Д
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