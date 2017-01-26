Шаран: Ситуация с Микицеем стала для меня ударом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Для меня это был удар. Конечно, мы такого не ожидали. Итоги можно будет подвести по приезду домой. Надо узнать причину, почему так произошло.

Да, я вижу по нему, что это действительно «психологическая яма». Но мы надеемся, что все завершится положительно. Правда, думаю, что шансов мало.

Он прекрасно понимает, что это его ошибка. Но на это есть причины, о которых я пока не хочу говорить. Надо узнать основную причину. Но в этом вина футболиста и только футболиста, — сказал Шаран в эфире канала «Футбол 1».

Напомним, за употребление допинга Микицею грозит дисквалификация от 2 до 4 лет.