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26 января 2017, 20:31 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Шаран: Ситуация с Микицеем стала для меня ударом

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал ситуацию вокруг защитника команды Станислава Микицея.

Главный тренер Александрии Владимир <span class=error>Шаран</span> прокомментировал ситуацию вокруг защитника команды Станислава <span class=error>Микицея</span>. Увеличить
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— Для меня это был удар. Конечно, мы такого не ожидали. Итоги можно будет подвести по приезду домой. Надо узнать причину, почему так произошло.

Да, я вижу по нему, что это действительно «психологическая яма». Но мы надеемся, что все завершится положительно. Правда, думаю, что шансов мало.

Он прекрасно понимает, что это его ошибка. Но на это есть причины, о которых я пока не хочу говорить. Надо узнать основную причину. Но в этом вина футболиста и только футболиста, — сказал Шаран в эфире канала «Футбол 1».

Напомним, за употребление допинга Микицею грозит дисквалификация от 2 до 4 лет.

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