Селюк: Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о перспективах украинских футболистов в
топ-чемпионатах.
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Видимо, что-то случилось...
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— Больше украинцев в
Сейчас заманчивые предложения делают в Китае, но если бразильцы за деньги готовы на все, то украинцы приживутся разве что в Шанхае. А если это будет команда из деревушки на 15 млн жителей, то от скуки сбегут через неделю. Для игроков же, так сказать, среднего уровня, хорошим вариантом может стать Турция. В частности, потому что там также хватает коррупционных схем, как в украинском чемпионате, потому клубы могут предложить хорошие зарплаты, — сказал Селюк.
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