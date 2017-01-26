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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28566638/
26 января 2017, 20:29 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Селюк: Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о перспективах украинских футболистов в топ-чемпионатах.

Футбольный агент Дмитрий <span class=error>Селюк</span> поделился мнением о перспективах украинских футболистов в <nobr>топ-чемпионатах.</nobr> Увеличить
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— Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим, наоборот, в ближайшее время их там станет меньше. В той же Испании недовольны уровнем украинских игроков, для которых был бы ближе по стилю чемпионат Англии или Германии, где больше борьбы. Но и там могут быть заинтересованы скорее футболистами калибра Ярмоленко или Ракицкого. А сами они еще должны захотеть туда переехать, таких зарплат, как в Украине, им там не предложат.

Сейчас заманчивые предложения делают в Китае, но если бразильцы за деньги готовы на все, то украинцы приживутся разве что в Шанхае. А если это будет команда из деревушки на 15 млн жителей, то от скуки сбегут через неделю. Для игроков же, так сказать, среднего уровня, хорошим вариантом может стать Турция. В частности, потому что там также хватает коррупционных схем, как в украинском чемпионате, потому клубы могут предложить хорошие зарплаты, — сказал Селюк.

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