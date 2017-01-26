Григорчук: Пошел на уменьшение зарплаты в два раза
Украинский тренер «Габалы» Роман Григорчук рассказал о работе в Азербайджане и планах на будущее.
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— Вы в «Габале» уже два года. Это мало или много?
— Это много. Но в футболе вообще все быстро, стремительно ….
— Можно ли сейчас сказать, что у «Габалы» лучшие результаты за время вашей тренерской работы?
— Сейчас у нас гандикап один пункт, все настроены дать бой «Карабаху».
— Можете пообещать болельщикам, что «Габала» станет чемпионом в этом сезоне?
— Выше третьего места «Габала» еще не поднималась. Но в силу того, что она уже два года играет в групповом этапе еврокубков, я считаю это огромным достижением. Второе место для «Габалы» будет хорошо. Но второе место — не первое. Чемпионство — это чемпионство.
— Правда, что значительно уменьшился бюджет «Габалы»?
— Я точно не буду называть.
— Вы и игроки пошли на уменьшение зарплаты?
— Да, на конкретные уменьшения.
— Вам уменьшили ее
— Конечно.
— Возможно ваше возвращение в Чемпионат Украины? В «Черноморец»?
— Я, можно сказать, живу в Одессе. Я не исключаю, что я
— В «Габале» осталось только двое украинцев — Дмитрий Безотосный и Виталий Вернидуб. Они прогрессируют?
— Очень сильно. Многим людям надо учиться такому профессионализму. Молодым футболистам надо вообще ходить и смотреть. Дмитрий — футболист, которому за 30. Он становится старше, но по игре — только лучше. Я хочу, чтобы он играл до 50-ти лет.
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