Григорчук: Пошел на уменьшение зарплаты в два раза

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— Вы в «Габале» уже два года. Это мало или много?

— Это много. Но в футболе вообще все быстро, стремительно ….

— Можно ли сейчас сказать, что у «Габалы» лучшие результаты за время вашей тренерской работы?

— Сейчас у нас гандикап один пункт, все настроены дать бой «Карабаху».

— Можете пообещать болельщикам, что «Габала» станет чемпионом в этом сезоне?

— Выше третьего места «Габала» еще не поднималась. Но в силу того, что она уже два года играет в групповом этапе еврокубков, я считаю это огромным достижением. Второе место для «Габалы» будет хорошо. Но второе место — не первое. Чемпионство — это чемпионство.

— Правда, что значительно уменьшился бюджет «Габалы»?

— Я точно не буду называть. Во-первых, это не мое дело, я это никогда не делаю, я просто могу подтвердить, что бюджет был уменьшен.

— Вы и игроки пошли на уменьшение зарплаты?

— Да, на конкретные уменьшения.

— Вам уменьшили ее где-то в два раза?

— Конечно.

— Возможно ваше возвращение в Чемпионат Украины? В «Черноморец»?

— Я, можно сказать, живу в Одессе. Я не исключаю, что я когда-то с радостью буду снова там работать.

— В «Габале» осталось только двое украинцев — Дмитрий Безотосный и Виталий Вернидуб. Они прогрессируют?

— Очень сильно. Многим людям надо учиться такому профессионализму. Молодым футболистам надо вообще ходить и смотреть. Дмитрий — футболист, которому за 30. Он становится старше, но по игре — только лучше. Я хочу, чтобы он играл до 50-ти лет.