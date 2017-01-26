Коваленко и Бутко тренируются по отдельной программе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Утреннюю тренировку 26 января Коваленко и Бутко провели в фитнесс-центре, занимаясь по отдельной программе, сообщает официальный сайт «Шахтера».

Виктор Коваленко недавно повредил ахилл, но травма несерьезная и в ближайшее время игрок вернется в общую группу.

А Богдан Бутко получил перелом скуловой кости, однако уже был успешно прооперирован и вскоре должен приступить к активным тренировкам.

Напомним, в Португалии «Шахтер» примет участие в международном турнире Atlantic Cup.