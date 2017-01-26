Коваленко и Бутко тренируются по отдельной программе
Оба футболиста продолжают восстанавливаться от полученных недавно травм.
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Утреннюю тренировку 26 января Коваленко и Бутко провели в
Виктор Коваленко недавно повредил ахилл, но травма несерьезная и в ближайшее время игрок вернется в общую группу.
А Богдан Бутко получил перелом скуловой кости, однако уже был успешно прооперирован и вскоре должен приступить к активным тренировкам.
Напомним, в Португалии «Шахтер» примет участие в международном турнире Atlantic Cup.
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