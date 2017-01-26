Месси — честный человек. Поэтому женится
Пока Роналду убедительно доказывает нам, что девушки его не интересуют, Месси решился на главный поступок в своей жизни.
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Видимо, что-то случилось...
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Звезда? Да! Но при этом честный человек, что тут сказать?
Футболист сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси в течение 8 лет жил с Антонеллой Рокуццо в том, что у нас называется гражданским браком, а в милицейских сводках называется странным словом «сожительствовал». Но к черту термины! Главное, что он решил узаконить отношения.
По данным испанских СМИ, активно тиражируемым сегодня, грандиозное торжество намечено на 24 июня. Дело не в том, что в тот момент уже закончится сезон, а в том, что Месси исполнится в этот день 30 лет.
Уже известно, что церемония бракосочетания пройдёт в Кафедральном соборе аргентинского города Росарио. Именно оттуда родом оба — и жених и невеста. После церемонии свадебные мероприятия переместятся в местечко
Размах будет немаленьким. Месси планирует пригласить ни много ни мало 700 человек, включая членов своей семьи, близких друзей и звёзд футбола.
Лионель Месси и Антонелла Роккуццо знакомы с детства, но встречаться начали только семь с небольшим лет назад — в 2009 году. Пара воспитывает двух сыновей — Тьяго и Матео, которым 2 и 5 лет соответственно.
Напомним, что вскоре Месси должен заключить с «Барселоной» новый контракт. «Советский спорт» уже писал о том, что клуб предлагает ему 40-миллионный контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым футболистом планеты.
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