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26 января 2017, 20:20 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Месси — честный человек. Поэтому женится

Пока Роналду убедительно доказывает нам, что девушки его не интересуют, Месси решился на главный поступок в своей жизни.

Пока <span class=error>Роналду</span> убедительно доказывает нам что девушки его не интересуют <span class=error>Месси</span> решился на главный поступок в своей жизни. Увеличить
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Звезда? Да! Но при этом честный человек, что тут сказать?

Футболист сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси в течение 8 лет жил с Антонеллой Рокуццо в том, что у нас называется гражданским браком, а в милицейских сводках называется странным словом «сожительствовал». Но к черту термины! Главное, что он решил узаконить отношения.

По данным испанских СМИ, активно тиражируемым сегодня, грандиозное торжество намечено на 24 июня. Дело не в том, что в тот момент уже закончится сезон, а в том, что Месси исполнится в этот день 30 лет.

Уже известно, что церемония бракосочетания пройдёт в Кафедральном соборе аргентинского города Росарио. Именно оттуда родом оба — и жених и невеста. После церемонии свадебные мероприятия переместятся в местечко Арройо-Секо.

Размах будет немаленьким. Месси планирует пригласить ни много ни мало 700 человек, включая членов своей семьи, близких друзей и звёзд футбола.

Лионель Месси и Антонелла Роккуццо знакомы с детства, но встречаться начали только семь с небольшим лет назад — в 2009 году. Пара воспитывает двух сыновей — Тьяго и Матео, которым 2 и 5 лет соответственно.

Напомним, что вскоре Месси должен заключить с «Барселоной» новый контракт. «Советский спорт» уже писал о том, что клуб предлагает ему 40-миллионный контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

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